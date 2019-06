Opmerkelijke verschijning: flamingo in de Onlanden

e denkt aan zonnige en zuidelijke oorden als het over flamingo's gaat. Maar het hoéft niet.

In De Onlanden trok een flamingo gisteren aardig wat bekijks. In de karakteristieke houding: één poot ingetrokken, de andere in het water.



Heel exotisch is het trouwens niet: het dier kwam uit Duitsland. Hij draagt een rode kleurring met de letter Z. Hij komt dus uit het Zwillbrockervenn. Dat ligt net over de grens, bij Groenlo. Daar 'woont' al jaren een kolonie.



Het is niet voor het eerst dat een flamingo zich in Drenthe laat zien. De laatste foto die ons bekend is, komt uit Emmen en dateert uit 2010. De dieren leven in Nederland ook op een paar plekken, met name in het Grevelingenmeer en de Waddenzee.

Reacties

17-06-2019 20:09:43 zekerlezen

Senior lid

Wat voor teken en ziektes zouden deze met zich meebrengen?

17-06-2019 20:16:16 stora

Stamgast



Die is natuurlijk op de gay-pride in Den Haag geweest, dat was afgelopen weekend dacht ik.

Het zijn wel mooie beesten.

17-06-2019 21:54:22 stora

Stamgast



@Mamsie :

: Ben jij dan ook een flamingo? Quote @stora : Ben jij dan ook een flamingo?

Nee, maar ik sta dan ook op 2 benen. Ik ben toch geen flamingo. Nee, maar ik sta dan ook op 2 benen. Ik ben toch geen flamingo.

17-06-2019 22:22:04 Grouse

Senior lid



Flamingo's zijn trouwens ook te bewonderen in de Biesbosch.



Laatste edit 17-06-2019 22:22 @Mamsie : Logisch toch dat een flamingo op één poot staat? Als hij beide poten intrekt, valt hij op zijn snavelFlamingo's zijn trouwens ook te bewonderen in de Biesbosch.

17-06-2019 23:17:43 botte bijl

Stamgast



@Grouse : @stora :

flamingo's zijn overal waar je flamingo's ziet flamingo's zijn overal waar je flamingo's ziet

