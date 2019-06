Politie: 'Er zit wit poeder op uw neus’, poederneusman: ‘Die drugs is van iemand anders’.

Fabricio Tueros Jimenez kreeg een stopteken toen hij in de buurt van Tampa rondreed. De politie zag de witte poeder rondom zijn neusgaten en vroeg ernaar. Jimenez vertelde dat de drugs van iemand anders was. Logischerwijs hadden agenten Abigail Bieber en Eineida Rossi daar geen boodschap aan en besloten zij de wagen te doorzoeken. In de auto werd 250 gram wiet aangetroffen. Ook zaten er 13 Xanax-pillen in de rugzak van de jongeman.

Er zal iets meer achter steken, de Amerikaanse politie is zo corrupt als de pest.

