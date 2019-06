Kat valt haar baasje aan elke keer als ze zingt

Liz Kronyak houdt ervan om thuis te zingen. De 29-jarige vrouw uit Secaucus in de Amerikaanse staat New Jersey heeft alleen last van een vierpotige medebewoner die haar zangkwaliteiten niet weet te appreciëren.Helen, zo heet de kat, laat het dan ook niet na om haar ongenoegen te uiten door haar baasje bij elke zangsessie vakkundig aan te vallen. Kronyak vindt dat zo geestig dat ze er een Instagrampagina aan gewijd heeft. Of Helen dát dan wél kan appreciëren, weet niemand.