Brandweer rukt met tien man uit om kuikentjes te redden uit giftige mestput

Een brandweerploeg van tien man sterk uit Nieuwkoop en Ter Aar rukte zondagavond uit om zeven eendenkuikentjes uit een mestput te redden. De kleintjes waren door de roosters gesukkeld en moedereend was in grote paniek.Zij was aan het broeden achter de stal van boer Albert Soede aan de Kerkweg in Ter Aar. De wilde vogels kozen echter een verkeerde route nadat zij uit hun eieren kropen. Soede hoorde daarop de herrie uit zijn schuur: moedereend was in alle staten. ,,Ze maakte een soort lokroep. De put is bijna twee meter diep en bijna leeg. Ze zijn een dag oud, dus ze vielen niet dood.”Als dierenarts kon Soede het niet over zijn hart verkrijgen om niets te doen voor de dieren in nood. Maar zelf de put in gaan was door de giftige gassen geen optie. ,,‘Wat moet ik?’, dacht ik. Moet ik hiervoor de brandweer bellen?”.Dus overlegde Soede met een kennis die bij de brandweer werkt. ,,Ze namen het heel serieus. Met gasmaskers op daalde een speciaal team af de put in. Het duurde een uur om alle zeven kuikentjes omhoog te halen. Buiten liepen er nog meer. In totaal waren er tien. Tijdens de reddingsactie liep de wilde eend met haar lokroep om de stal. Ze zette alle schaamte van zich af. Petje af voor haar moederinstinct. Ze tolereerde allerlei mensen om zich heen, ook de brandweermannen in speciale pakken.”Eenmaal uit de put herenigden de brandweermannen de jongen met hun moeder. In een mum van tijd zwommen de dieren weer in de sloot. Zij maken het goed, volgens Soede. Die deelt een compliment uit aan het brandweerteam. ,,Tien man voor zeven kuikens. Hulde dat een ploeg van vrijwilligers hier alle tijd voor neemt.”