Zigzaggende truck met dode chauffeur achter het stuur gestopt door het leger

Een Duitse soldaat heeft door een koelbloedige tussenkomst op de Autobahn 4 in Thüringen een zwaar verkeersongeval kunnen voorkomen. Sergeant-majoor

16-06-2019 19:52:02

Gestorven in het harnas, noemen ze dat, was deze truckchauffeur niet op deze manier waargenomen en tot stoppen gebracht, zou men gaan denken dat hij door het ongeluk om het leven was gekomen.