Paniek in wolkenkrabber: glas breekt onder voeten toeristen

Toeristen in het Amerikaanse Chicago kregen eerder deze week de schrik van hun leven. Bij een bezoek aan de Willis Tower, de hoogste wolkenkrabber van de stad, leek het glas van een uitkijkpunt onder hun voeten te sneuvelen.Op de 103de verdieping van het ruim 440 meter hoge gebouw waagden een moeder en haar twee kinderen zich in het glazen hokje, waarvan de bodem uitzicht biedt op de diepte beneden. Paniek sloeg toe toen de vloer van het zogenoemde 'Skydeck' in duizenden stukjes uit elkaar leek te barsten.Gelukkig ging het om een beschermlaag die de glasplaat eronder voor krassen moest behoeden, zo liet een woordvoerder van de wolkenkrabber weten aan een lokaal radiostation. De toeristen waren nooit in gevaar geweest, verzekerde die.De daadwerkelijke glasplaat zou vijf ton kunnen dragen. Een van de toeristen filmde de gebarsten bodemplaat en de reacties van de omstanders.De attractie in Chicago trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Het was trouwens niet de eerste keer dat de beschermlaag het begaf. Ook in 2014 sloeg een groep bezoekers de schrik om het hart.