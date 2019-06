Nieuwe Honda grasmaaier is sneller dan een supercar

Honda bouwt niet alleen belachelijk snelle motoren en auto's, ook een grasmaaier van het Japanse bedrijf gaat ongelooflijk hard. De Mean Mower V2 heeft dit onlangs bevestigd.In 2014 claimde Honda al dat ze de snelste grasmaaier ter wereld hadden gemaakt. Dat bevestigde de fabrikant later ook netjes en zette het record op 188,08 kilometer per uur. Nu komt Honda weer om de hoek kijken. Het heeft een nog snellere grasmaaier voor degene die echt geen tijd hebben om hun gazon fatsoenlijk bij te houden: de Mean Mower V2. Dit rode monster is officieel de snelst optrekkende grasmaaiende tractor ter wereld. Hij doet een sprint van 0-100 mijl per uur (0-160,88 km/h) in een tijd van 6,29 seconden. 0 naar 100 kilometer per uur gaat in minder dan drie seconden.Niet alleen schreef Honda het bovenstaande record op naam, ook kwam het met een nieuwe topsnelheid voor de maaier: 242,99 kilometer per uur. Daarmee is hij sneller dan menig auto op de weg. Iets wat overigens niet heel gek is, want de specificaties van het rode monster zijn te gek voor woorden. Hij heeft bijvoorbeeld het motorblok uit een Honda CBR1000RR Fireblade SP motorfiets. Dit 999cc-blok is goed voor 200 pk op 13.000 toeren per minuut. Tel daarbij op dat het geheel ongeveer 140 kilogram weegt, en je hebt een grasmaaier die meer vermogen per kilo heeft dan een Bugatti Chiron.Om het record binnen te slepen moest de Mean Mower V2 er niet alleen uitzien als een grasmaaier, ook moest hij echt kunnen maaien. Daarom heeft Honda de twee maaibladen en diens elektromotoren netjes laten zitten. Of coureur Jess Hawkins het gras rondom het circuit waarop de recordpoging gedaan werd (Dekra Lausitzring nabij Dresden) ook nog even binnen recordtijd maaide, is niet duidelijk.