Vrouw ziet nooduitgang aan voor toilet

Op een vlucht van Pakistan International Airlines opende zaterdag een vrouw de deur van de nooduitgang omdat ze dacht dat dit de wc was. Zo melden diverse lokale media.Het vliegtuig reed op de landingsbaan van Manchester Airport toen de vrouw op de knop drukte om de nooduitgang te openen. Daardoor werd ook de airbag geactiveerd. Vlucht PK702 liep hierdoor zeven uur vertraging op.Op de vraag waarom de vrouw op de knop drukte, antwoordde ze dat ze dacht dat het de wc was. Een woordvoerder van de maatschappij zegt dat het vliegtuig op de landingsbaan reed en dat er geen enkel gevaar is ontstaan.