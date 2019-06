Vrouw steekt vriend neer om vakantiebagage

Vakantiestress kan veel met een mens doen. Bijvoorbeeld als het gaat om het inpakken van kleding. Zo had een Britse man, Gary Moore, de ingepakte kleding stiekem weer uit de auto gehaald. En dat trok zijn vriendin, Lesley Bradbury, totaal niet! Ze was zo boos op Gary, dat ze in zijn arm had gestoken met een mes. Aan de politie vertelde Lesley later dat het zijn eigen verdiende loon was. Gelukkig heeft Gary de aanval overleefd, en het paar is naar verluid zelfs nog steeds samen. Lesley kan voorlopig nog niet op vakantie, want de rechter heeft haar een (voorwaardelijke) gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden.