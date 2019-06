Hoogbejaarde Landsmeerse (91) betrapt insluiper met kind in eigen woning

LANDSMEER - Een 91-jarige inwoonster van Landsmeer heeft zondag in haar woning aan de Zilverschoon twee insluipers betrapt.



De hoogbejaarde Landsmeerse had haar voordeur op een kier gezet, zodat haar kat naar binnen kon. Toen zij de gang in kwam, zag zij een vrouw en een kind van de trap komen. De vrouw zei dat ze op zoek waren naar hun eigen kat, maar hoewel de vrouw niets miste, denkt de politie dat de twee op rooftocht waren.



De politie waarschuwt Landsmeerders voor hun mogelijk snode plannen. De vrouw is tussen de 25 en 30 jaar oud, ongeveer 1,60 meter lang en heeft een mollig postuur. De blanke vrouw droeg haar donkere haar in een knotje en had een lange rok en een lichtgrijs vest met zakjes aan. Ze sprak Nederlands met een accent.



Het meisje bij de vrouw wordt rond de 10 jaar oud geschat. Ze is ongeveer 1,20 meter lang, heeft een mager postuur en lang blond haar. Wie slachtoffer is geworden van de vrouwen, door hen is benaderd of ze ziet lopen, wordt gevraagd dat te melden bij de politie.

Reacties

16-06-2019 09:44:52 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 150

OTindex: 4

Wat is dat nou weer? Een blanke die Nederlands met een accent spreekt? Wat is dat nou weer? Een blanke die Nederlands met een accent spreekt?

16-06-2019 10:15:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.245

OTindex: 70.275





Laatste edit 16-06-2019 10:16 @zekerlezen : misschien een Rotterdams accent? Of Amsterdams? Mogelijk zelfs een Frans accent... Het zou idd duidelijker zijn als het er bij werd gezegd. Maar blijkbaar heeft de 91-jarige Landsmeerse niet veel ervaring met accenten

