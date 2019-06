Voor de zekerheid toch maar de politie gebeld voor opgegraven granaten in achtertuin

NAARDEN - "Eigenlijk wilde ik vandaag mijn tuin met een trilplaat egaliseren, maar dat doe ik nu maar even niet", zegt Marc Noordhuis uit Naarden. In de tuin van zijn woning aan de Huibert van Eijkenstraat vonden Marc en zijn zoon twee granaten die vermoedelijk in de Tweede Wereldoorlog zijn gebruikt. De granaten worden morgenochtend geruimd.Aanvankelijk dacht Marc dat hij twee stukken schroot had gevonden. "Ik heb ze opgepakt en op het gazon gelegd" zegt Marc nuchter. "Na een forse regenbui waren ze een beetje schoongespoeld en zag ik dat het twee granaten waren. Op een ervan zat nog zo'n puntje, de ontsteking. Toen heb ik voor de zekerheid toch maar de politie gebeld."Na overleg heeft een explosievendeskundige geconcludeerd dat de granaten mogelijk nog op scherp staan. Omdat er geen acuut gevaar dreigt, is besloten ze nog even in de tuin van de Naarder te begraven. Morgen komt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) langs om de projectielen te ruimen.Waar de granaten momenteel exact liggen begraven, houdt Mark strikt geheim. "Dat mag ik niet zeggen van de politie, ze willen voorkomen dat er iets mee gebeurt." Om ongelukken te voorkomen heeft Mark het graafwerk voorlopig gestaakt.