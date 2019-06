Amerikaan werkt 235 donuts naar binnen in 6 minuten

Sommige mensen kloppen zich op de borst als ze een karton van twaalf donuts naar binnen kunnen spelen. Dat is niets in vergelijking met de prestatie die de Amerikaan Geoffrey Esper neerzette op het wereldkampioenschap donuts eten. Hij at er maar liefst 235 in slechts 6 minuten tijd.Afgelopen vrijdag vierden de Verenigde Staten Nationale Donutdag. Een eetwedstrijd mocht op die dag natuurlijk niet ontbreken en dus werd in de Amerikaanse staat Texas het wereldkampioenschap donuts eten georganiseerd. De winnaar van de wedstrijd was Geoffrey Esper die een waanzinnige 235 donuts naar binnen wist te werken in amper 6 minuten tijd. De donuts die werden gegeten tijdens de wedstrijd waren weliswaar kleinere, gepoederde versies van degene die bij ons in de winkel liggen. Recordhouder Joey 'Jaws' Chestnut moest het stellen met een tweede plaats na een povere prestatie. Terwijl hij vorig jaar het record van 257 donuts vestigde, kwam hij ditmaal niet verder dan 200. Chestnut nam het verlies wel sportief op. "Ik was zo traag vandaag! Misschien genoot ik iets te veel van de donuts. Proficiat Geoffrey Esper", schreef hij op Twitter. Veel tijd om te treuren heeft de Amerikaan niet. Hij maakt zich momenteel op om zijn wereldrecordtitel hotdogs eten te verdedigen op 4 juli. Chestnut won al 11 van de afgelopen 12 edities en vestigde vorig jaar een record door 74 hotdogs naar binnen te spelen in 10 minuten.