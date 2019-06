Berry kreeg bowlingbal aan been en moest geld voor vrijgezellenfeest zelf verdienen

Berry de Klein (32) heeft vermoedelijk weleens leukere weekenden gehad. Zaterdag moest hij met een bowlingbal aan zijn enkel de kleding van vrienden verkopen om zodoende zijn eigen vrijgezellenfeest te bekostigen."Om half 7 schrok ik wakker", zegt Berry. "Ik dacht: wat is dat voor een idioot die de bel zo lang indrukt?" Het bleken zijn vrienden te zijn. "Er kwam een mannetje of tien binnengestormd, ik kreeg twee minuten de tijd om mezelf aan te kleden en mijn tas in te pakken. Ik was nogal overdonderd, dus van die tas inpakken is het nooit gekomen. Ik had net mijn kleren aan."Met de slaap nog in zijn ogen werd Berry geblinddoekt en met een bowlingbal van 15 kilo aan zijn been de kofferbak ingegooid. "Vervolgens hebben ze een uur lang rondjes gereden op de snelweg." Uiteindelijk werd Berry er bij de IJhallen uitgehaald. Een tweedehandsmarkt, nog geen tien minuten van zijn huis."Ik kreeg de opdracht de kleding van mijn vrienden te verkopen", vertelt hij. "Met nog steeds die bowlingbal aan mijn been. Die moest mijn vriendin symboliseren. Volgens mijn vrienden is zij een blok aan mijn been. Je hoorde constant de klank van de ketting. Ik kon niet meer dan een meter lopen en ondertussen werd ik door iedereen raar aangekeken: wat is dit? Heeft hij een vreemde fetisj?"Om 12 uur moest Berry 400 euro verdiend hebben voor zijn eigen vrijgezellenfeest. "Elk halfuur moest ik mijn vrienden op de hoogte houden van de score. En om het nog erger te maken, kreeg ik van hen constant foto's uit de kroeg."Gelukkig hebben zijn vrienden een goede smaak, vertelt Berry. "Het zijn allemaal vertegenwoordigers in de mode. Er zat veel merkkleding tussen, dus ik kon het redelijk makkelijk verkopen. Om 12 uur had hij de buit nèt niet binnen, maar zijn buurmanverkoper wilde zijn kraam inclusief kleding uiteindelijk overnemen voor 80 euro. "Een goeie deal: er lagen nog vier leren jassen."Berry dacht uit zijn lijden verlost te worden, maar zijn vrienden maakten het nog een tandje erger. De bowlingbal mocht nog niet los en toen ze 's avonds aan het barbecueën waren, haakten al zijn vrienden af.Omdat Berry inmiddels ook al de nodige alcohol geconsumeerd had, kon hij het allemaal maar moeilijk bevatten. "Ik begreep er niets meer van. Ze kwamen met allerlei slappe smoezen, dat hun vriendin verkouden was enzo. Ik dacht: neeee, nemen jullie me in de zeik? Ik was chagrijnig en teleurgesteld en dacht: ik ga naar huis. Krijg de tering maar."Uiteindelijk ging hij toch nog met twee vrienden naar de club De School. "Ik ben nog een paar keer gevallen door die bowlingbal en omdat ik niet meer recht kon kijken." Berry liep om half 6 de club uit. "Het schijnt dat ik nog wat tegoed heb. De vrienden met wie ik was, zeiden: je hebt echt een megakutdag gehad, maar je hebt een mooi bedrag gespaard. We gaan nog wel iets leuks doen.""Uiteindelijk zie ik er de lol wel van in", zegt Berry lachend. "Maar ze zijn natuurlijk niet meer welkom op mijn huwelijk."