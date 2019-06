Facebook in de ban van dit bizarre wezen op camerabeelden

“Ik werd wakker en zag dit ‘ding’ op de beelden van de bewakingscamera.”Met die woorden beschrijft Vivian Gomez haar video op Facebook. En sinds vorige week donderdag werd het filmpje al zo’n 9,1 miljoen keer bekeken.Kijkers zien eerst een schaduw en nadien een nogal ‘schraal’ figuur op komische wijze in beeld lopen. Velen denken dat het om een meisje gaat en dat het voorval in scène werd gezet. Maar dat ontkent Vivian.Anderen zijn dan weer overtuigd dat het om een buitenaards wezen of ‘Dobby’ uit Harry Potter gaat. “Ik krijg er koude rillingen van! Dit is zéker geen mens”, reageert iemand. Wat denk jij?