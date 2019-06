Engelsen vinden voetbal na zes jaar terug in Castricums juttersmuseum

CASTRICUM - Een voetbal van een groep vrienden uit Herne Bay (Verenigd Koninkrijk) is na zes jaar teruggevonden in Castricum. De vrienden trapten de bal bij een voetbaltoernooi in 2013 in de Noordzee, waarna hij spoorloos verdween.De jongens - nu volwassen mannen - hadden hun namen op de bal geschreven. Na de trap in de Noordzee spoelde de bal aan bij Castricum, waarna het als museumobject in het Strandvondstenmuseum werd opgenomen.Menno Twiske van het museum vroeg vervolgens aan elke Engelse toerist of hij de bal herkende. "Elk ding in ons museum heeft een verhaal, zo ook deze bal, dat wist ik zeker", vertelt hij. "Aan elke Engelse toerist heb ik gevraagd of ze de plek kenden. Ik heb zelfs een brief gestuurd maar nooit antwoord gekregen."Totdat twee weken geleden opeens een bezoeker uit Henre Bay langskwam. Hij beloofde in zijn woonplaats op onderzoek uit te gaan. Met succes, want na een bericht op een lokale Facebook-pagina is het team gevonden.De vondst van de bal is ook nieuws in Engeland. Een van de grootste Britse kranten, Metro, heeft een artikel over het bijzondere verhaal geschreven. "Ik weet niet hoeveel miljoen mensen dat lezen. En nu met mijn museum erin. Ik ben een trotse baleigenaar."Twiske wil graag het voetbalteam persoonlijk ontvangen in zijn museum. In een video-boodschap nodigt hij de mannen uit. De bedoeling is uiteraard ook dat er dan ook een potje voetbal gespeeld gaat worden.