Amsterdamse Cécile heeft steenrijke en beroemde dubbelganger in Brazilië

AMSTERDAM - Een dubbelganger hebben blijft altijd een vreemde gewaarwording. Maar een dubbelganger hebben die steenrijk en beroemd is, kan zo zijn voordelen hebben. Het overkwam de Amsterdamse Cécile Loreen.Op foto's die Cécile op haar Instagram plaatst, werd steevast gereageerd met 'Xuxa'. De Amsterdamse had geen idee wat het betekende, totdat iemand haar een foto stuurde van de Braziliaanse Xuxa. Ze besloot de foto te plaatsen met de tekst: 'Ben ik dit? Ik kan niet geloven dat ik het niet ben' onder de foto.Cécile blijkt als twee druppels water te lijken op de beroemde en steenrijke Braziliaanse presentatrice Xuxa (56), zo schrijft de NOS. Niet op de Xuxa van nu, maar die uit de jaren 80 en 90, toen ze kindertelevisie maakte.Meteen stromen de reacties op de foto van haar dubbelganger binnen. "Ik kreeg de hele tijd aanbiedingen uit Brazilië om reclames op te nemen, om interviews te doen. Mijn hele inbox zat vol, mensen stuurden me nog meer foto's van haar. Ze zeiden: je lijkt zo veel op haar, je brengt ons helemaal terug naar onze kindertijd", aldus Cécile.Ook krijgt ze een aanbieding om op te komen draven in het televisieprogramma Hora de Faro (uur van Faro), waar presentator Rodrigo Faro in de huid van beroemdheden kruipt. Cécile bedenkt zich geen moment: "Ze betaalden de vliegtickets en alles, dus ik dacht: dit wil ik meemaken."In het programma werd ze nietsvermoedend voorgesteld aan haar dubbelganger: "Ik werd geblinddoekt met mijn rug tegen iemand anders aangezet. Bij drie moesten we ons omdraaien. Ja, en daar stond zij! Xuxa! Ik kon het niet geloven, ik moest er gewoon van huilen", vertelt ze.Na de ontmoeting maakte de 56-jarige superster nog een praatje met de Amsterdamse. "Ze zei: 'Ik wist al lang dat je bestond en nu zie ik je echt. Je lijkt nog meer op mij dan mijn eigen dochter!'"Inmiddels is Cécile zelf ook een ster in het Zuid-Amerikaanse land. "Ik was best zenuwachtig om in Brazilië de straat op te gaan. In Amsterdam vliegen Brazilianen soms al op me af om op de foto te gaan. Dus ik was op het ergste voorbereid, maar de mensen waren heel beleefd gelukkig."