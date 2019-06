Ree en wallaby zorgen voor vertraging op spoor tussen Hilversum en Naarden-Bussum

HILVERSUM - Een opvallend dierenduo heeft voor wat vertraging gezorgd op het spoor tussen Hilversum en Naarden-Bussum. Een wallaby (soort kangoeroe) en een ree gingen vanochtend samen aan de wandel langs de spoorlijn.



Om een aanrijding met de dieren te voorkomen moesten de machinisten vaart minderen en ontstond er een vertraging. Inmiddels hebben de wallaby en de ree 'het hazenpad gekozen' en kunnen de treinen weer ongehinderd doorrijden.



Waar de dieren vandaan komen, is niet bekend. Op twitter wordt met verbazing gereageerd op de wallaby, een dier dat oorspronkelijk uit Australië komt. "Die is ver van huis!", schrijft iemand. "Hoe kan dat nou gebeuren?"



Volgens de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek kunnen de kleine kangoeroes als huisdier worden gehouden. "Maar dan zitten ze soms in te kleine tuintjes en gaan ze ervandoor. Maar het kan natuurlijk ook dat deze bij een kinderboerderij vandaan komt."

