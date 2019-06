Automobilist scheurt met 250 kilometer per uur over A4

De politie heeft vannacht een automobilist betrapt die met 250 kilometer per uur over de A4 reed.



De bestuurder reed ter hoogte van Schiphol, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De automobilist werd echter achtervolgd door een motoragent, die de auto uiteindelijk stil zette.



Het rijbewijs van de automobilist is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie handelt de zaak verder af, de snelheidsboete zal vermoedelijk ongeveer 2000 euro zijn.

Reacties

10-06-2019 22:27:09 botte bijl

Stamgast







mogelijk ging hij alleen maar niet nog veel harder omdat die auto een begrenzer heeft die zorgt dat hij niet harder gaat dan 250kmh

10-06-2019 23:16:44 botte bijl

Stamgast







@De Paus :

maar niet de begrenzer op 100 gezet maar niet de begrenzer op 100 gezet

