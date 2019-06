Handhavers maken eind aan groot jeu de boules-toernooi op Museumplein

Tussen de honderd en tweehonderd jeu de boules-spelers stonden vanochtend voor niets op het Museumplein te Amsterdam.



Ze waren van plan om daar een toernooi te spelen, de zogeheten 'Open Amsterdamse doublette Kampioenschappen'. Het evenement trok echter ook de aandacht van handhavers.



'Het was de bedoeling dat we hier lekker met elkaar een balletje aan het gooien waren', vertelt een deelnemer aan het toernooi. 'Daar is een stokje voor gestoken, omdat er niet de juiste vergunning was. Er staan nu 130 teleurgestelde "boulers". Ernstig jammer.'



Stadsdeel Zuid bevestigt dat het toernooi niet door mocht gaan. 'Het waren ruim 200 man en er stonden meerdere tenten', vertelt een woordvoerder. 'Ze beschikten niet over een vergunning.' Dat is wel nodig bij evenementen met meer dan honderd bezoekers en meerdere 'objecten'.



Hij zegt dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. 'Het zijn zware ballen en er zijn ook kinderen in de buurt. En er is een basketbalveldje. Het kon zo niet doorgaan.'



Het stadsdeel roept de organisatie op om volgende keer wel een vergunning aan te vragen. 'Dan is het geen enkel probleem. En met tien of vijftien man doen we echt niet moeilijk, maar met 200 man is het echt een evenement.'

Reacties

10-06-2019 21:18:35 Vissersman

Hehe erg jammer maar op zich wel begrijpelijk natuurlijk. Zouden ze soms niet verwacht hebben dat er zo veel mensen op af zouden komen.

10-06-2019 21:26:24 stora

Quote:

Het stadsdeel roept de organisatie op om volgende keer wel een vergunning aan te vragen. 'Dan is het geen enkel probleem.

Als je maar goed geld voor de vergunning betaald dan is er geen probleem. Gratis mag niet. Als je maar goed geld voor de vergunning betaald dan is er geen probleem. Gratis mag niet.

10-06-2019 22:22:33 botte bijl

organiseren is nog moeilijk. wel tenten en zo regelen, maar geen vergunning, en dat midden in Amsterdam, hoe verzinnen ze het

