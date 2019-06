Nederlanders pakken in Duitsland dronken man op die ongeluk veroorzaakte

In de Duitse plaats Kranenburg, tussen Nijmegen en Kleef, hebben twee Nederlanders een dronken automobilist bij de kraag gevat die een ongeluk had veroorzaakt.



De 32-jarige man was volgens de politie in Kleef 'duidelijk beneveld'. Na de botsing met de auto met daarin drie Nederlanders stapte de man uit en zette het op een hollen.



Twee inzittenden van de Nederlandse auto gingen achter hem aan en wisten de man - die uit Polen komt - te overmeesteren. Zij droegen hem daarna aan de politie over.



De opgepakte man bleek lichtgewond. Bij hem is een bloedproef afgenomen.

