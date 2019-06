Gezocht: de heldin die Sara een lift gaf op haar eigen trouwdag

Het was de heldin van Sara's trouwdag: toen de bruid 11 mei stil kwam te staan in de buurt van Hengelo, bood een aardige vrouw haar een lift aan. Sara wil de vrouw graag nog eens bedanken, maar is vergeten haar contactgegevens te vragen.Toen Sara op zaterdag 11 mei in haar trouwjurk met pech langs de kant van de weg kwam te staan, zag ze even haar dag in het water vallen. Ze was onderweg van haar woonplaats Den Haag naar het Overijsselse Glanerbrug om daar in het huwelijksbootje te treden.Gelukkig was daar een behulpzame vrouw die stopte en aanbood om Sara en twee andere bruiloftsgasten een lift te geven. Iets waar Sara haar nog steeds dankbaar voor is.Dat heeft ze de vrouw alleen nooit meer kunnen vertellen. In alle haast is ze vergeten om haar contactgegevens te vragen. "We weten alleen dat ze in Delden woont en we hebben deze twee foto's die hopelijk helpen om haar te vinden", schrijft Sara op Facebook bij foto's waarop de vrouw te zien is.Inmiddels is de post bijna 4000 keer gedeeld. Herken jij Sara's heldin? Laat het haar dan via een berichtje weten.