YouTube verwijdert archiefmateriaal Alkmaar wegens haatzaaien

YouTube heeft het YouTube-videokanaal van het Regionaal Archief Alkmaar verwijderd omdat beelden uit de Tweede Wereldoorlog 'haatzaaiend' zouden zijn. Niet alleen de filmbeelden uit de oorlog zijn weggehaald, ook ander historisch beeldmateriaal uit Alkmaar en de directe omgeving zijn offline.Archiefmedewerkers hebben geprobeerd YouTube ertoe te bewegen het verwijderde kanaal te herstellen, maar tot dusver zonder resultaat.Het archief wijst erop dat tien jaar lang is gewerkt aan het verzamelen van "vaak uniek" beeldmateriaal van de oorlog en de bevrijding. Op de eigen servers van het archief staat een backup van het materiaal.De beelden worden verspreid via het eigen YouTube kanaal. Scholen gebruiken het materiaal voor educatiedoeleinden. Zij zien nu de mededeling: "Dit account is beëindigd wegens herhaalde of ernstige schendingen van het YouTube-beleid dat aanzetten tot haat verbiedt." Mogelijk zijn de beelden verwijderd omdat er nazisymbolen als hakenkruizen op te zien zijn.Precies een jaar geleden, toen een archiefvideo over een bezoek van oud-NSB-leider Anton Mussert aan Alkmaar om dezelfde reden werd verwijderd, heeft het archief ook al contact gezocht met YouTube. "Je kunt je eenmalig verweren met een bezwaarschrift van duizend woorden. Daar hebben we nooit meer antwoord op gekregen."Eerder deze week kondigde YouTube aan strenger op te treden tegen haatzaaiende beelden. Het lijkt erop dat het Regionaal Archief Alkmaar slachtoffer is geworden van dat nieuwe beleid. Een woordvoerder van Google - het moederbedrijf van YouTube - laat NH Nieuws weten de situatie te onderzoeken. Na een paar dagen onzekerheid werd het kanaal weer teruggeplaatst.