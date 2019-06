Dit is Ai-Da, de eerste menselijke robotkunstenares

Een mensachtige robot staat op het punt haar eigen expositie te openen in Oxford. De vrouwelijke humanoïde, die Ai-Da heet, heeft de kunstwerken allemaal zelf ontwikkeld.De robot Ai-Da werd vernoemd naar de wiskundige Ada Lovelace. Volgens de makers is ze de eerste ultrarealistische robot die kan tekenen met zijn ogen en een potlood. Daarvoor gebruikt de humanoïde een robotarm en een geïntegreerde camera. Een echt mens vormt dan de schetsen om tot ware kunstwerken door onder andere kleur toe te voegen.Binnenkort kan je de werken van de humanoïde bekijken tijdens de tentoonstelling ‘Unsecured Future’. Die opent vanaf 12 juni de deuren op de Universiteit van Oxford in Engeland. Er zal een selectie van werken te zien zijn. Die ontwikkelde Ai-Da met behulp van algoritmen en artificiële intelligentie. Ze maakt tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en videokunst.“De technologische stem is de belangrijkste om op te focussen, omdat het iedereen raakt”, vertelt Aidan Meller, maker van de robot aan Reuters. “We hebben een heel duidelijke boodschap die we willen onderzoeken, namelijk het tegenwoordige gebruik en het misbruik van artificiële intelligentie. Dat onderzoeken we omdat de komende decennia veel zullen beslissen over onze toekomst, waardoor we ons zorgen maken over deze technologie. We moeten in dit alles ethische beslissingen maken.”