Dronken gedetineerde steelt wagen om op tijd terug te zijn in gevangenis

Een Franse man die af en toe de gevangenis mag verlaten heeft een voertuig gestolen om op tijd terug te zijn in de bajes. Dat deed hij terwijl hij dronken was en geen rijbewijs had. Daarnaast stal hij ook nog de portefeuille van de eigenaar van de wagen.



In Viroflay, een aangrenzende gemeente van Versailles, verliet een koerier zijn bestelbus zonder de sleutels van het contact te halen. Dat was het gelezen moment voor een 29-jarige man om ervan door te gaan met het voertuig. Hij moest namelijk spoedig terug in de gevangenis van Versailles zijn, omdat hij maar voor bepaalde tijd de bajes mag verlaten.



De politie werd op de hoogte gebracht en arresteerde de gedetineerde toen die met de gestolen wagen aan de rand van de gevangenis aankwam. Hij had de portefeuille van de bestuurder bij zich, maar ook een joint en twee telefoons waarvan hij de herkomst niet kon rechtvaardigen. Dat meldt de lokale politie aan AFP.



De Fransman was daarbovenop ook nog dronken. Hij beschadigde het voertuig, brak een achteruitkijkspiegel en heeft helemaal geen rijbewijs. De gevangene gaf uiteindelijk toe dat hij het busje had gestolen omdat hij te laat was. Hij zit in voorlopige hechtenis en verschijnt binnenkort weer voor de rechtbank.

Reacties

13-06-2019 14:10:23 venzje

Denk je het een keer goed te doen door op tijd terug te zijn van verlof, gaan ze je lastigvallen met details!

13-06-2019 14:23:50 allone

: erg hè, het is ook nooit goed Wat een zeurpieten, die agenten. Gearresteerd worden terwijl je al in de gevangenis zit, het wordt steeds leuker. @venzje : erg hè, het is ook nooit goedWat een zeurpieten, die agenten.

13-06-2019 14:32:21 Emmo

't Is nooit goed of 't deug nie.

