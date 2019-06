Eindelijk: een toiletrol die drie maanden lang meegaat

Een Amerikaanse bedrijf Charmin heeft een immense rol wc-papier op de markt gebracht. Als je alleen woont, zou de Forever Roll drie maanden meegaan. Charmin hoopt dat het product vooral in de smaak valt bij millennials.Ben je een van die mensen die het haat om naar de winkel te gaan, het daarom zolang mogelijk uitstelt en uiteindelijk vast komt te zitten op het toilet omdat het wc-papier op is? Wel, dan is het perfecte product voor jou onlangs op de markt gekomen. De Forever Roll is een rol wc-papier van het Amerikaanse bedrijf Charmin die drie keer groter is dan een normale rol.Met de Forever Rol mikt Charmin op een specifieke leeftijdsgroep: de millennials. Dat zijn vaak mensen die alleen wonen of lang wachten met kinderen. Daardoor ligt hun verbruik van wc-papier lager. Het bedrijf hoopt met de grote wc-rol hen een tripje naar de supermarkt te besparen. Het rekende uit dat één exemplaar voldoende moet zijn om een persoon voor drie maanden te voorzien van wc-papier.De Forever Rol is te verkrijgen in twee formaten. Een met een diameter van net iets meer dan 30 centimeter en een van 22 centimeter. Ter vergelijking: een normale rol is 12,7 centimeter groot. Charmin biedt ook een opstartkit aan, met drie rollen en een stalen houder die je aan de muur kan vastmaken of op de grond kan zetten.