Hond tijdens stormweer ganse nacht opgesloten op piepklein terras

De Brusselse brandweer heeft vanmorgen een hond bevrijd die al sinds gisteren opgesloten zat op een piepklein terras. Buurtbewoners verwittigden de hu

08-06-2019 22:29:01

Het was letterlijk hondenweer. Of zoals de Engelsen zeggen: Raining cats and dogs. Geen weer om een hond uit te laten.