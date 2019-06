Buurt lacht om knalrode weg in Opheusden

OPHEUSDEN - Omwonenden van de weg in Opheusden, waarop per ongeluk veel te rode verf heeft gesmeerd, kunnen wel lachen om de misser van de gemeente. Het dorp werd donderdagavond landelijk nieuws vanwege het opvallende wegdek. De verfblunder leidt tot veel reacties en woordgrappen.Het is druk, vrijdagochtend in de knalrode straat In Het Land. Veel inwoners van het dorp komen een kijkje nemen bij de weg. De rode verf roept wisselende reacties op. De één noemt het gekscherend een tippelzonde, de ander beschrijft het als de rode loper van Opheusden. Ook de gele cirkels op de weg zorgen voor reacties. 'Er kunnen nu ook helikopters landen', reageert iemand gevat.Maar niet iedereen kan erom lachen. 'Ik dacht: ze moeten dit nog afmaken. Maar ze bleken het zo te laten. Het is wel heel erg rood, ik vind het niet mooi', zegt een omwonende. 'Het steekt gigantisch af, alles is hier groen en dan is de straat knalrood.'De gemeente Neder-Betuwe wilde de weg veiliger maken. Aan de 30-kilometerweg zijn drempels, versmallingen en kruisingsvlakken geaccentueerd. Dat is echter gedaan met een veel te rode verf.'De kleur is wat feller uitgevallen dan gewenst', vertelt wethouder Stefan van Someren. 'Bij het aanbrengen schrok ik ervan, de aannemer zei echter dat de kleur nog wel zou bijtrekken. Maar nu komen er veel mensen kijken en die letten meer op de weg dan op elkaar. Dat maakt de situatie juist weer onveiliger en dat kan niet de bedoeling zijn.'De gemeente is in gesprek met de aannemer om tot een oplossing te komen. De wethouder wil de kleur aanpassen, zodat weggebruikers weer oog hebben voor elkaar en niet voor de kleur van de weg.