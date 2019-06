Omstanders pakken autosleutel van drankrijder af

WIJCHEN - Omstanders hebben vrijdagavond kordaat ingegrepen in Wijchen nadat een dronken automobilist voorbij reed. Ze pakten zijn sleutel af, zodat hij geen kant meer op kon.De getuigen zagen de 37-jarige man uit Grave rond 23.30 uur rijden op de Schoenaker. De man vertoonde gevaarlijk rijgedrag en reed tegen een vluchtheuvel, waarna zijn voertuig tot stilstand kwam. De omstanders bedachten zich geen moment en pakten zijn autosleutel af.Rijbewijs ingevorderdToegesnelde agenten konden de man daardoor snel aanhouden. Hij bleek veel te veel gedronken te hebben. De man blies volgens wijkagent Henry van Galen 1.000 Ugl, zo'n vijf keer meer dan toegestaan is. Zijn rijbewijs is ingevorderd.De politie bedankt de omstanders voor het adequate ingrijpen.