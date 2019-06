13-06-2019 12:08:54

mensen die de hoogte weten van het voertuig dat ze besturen, die zijn duidelijk in het voordeelen dan bedoel ik de hoogte 'met alles er op en er aan'....ooit had ik een klein bestellertje met een officiele hoogte van 1m80. een parkeerkelder in mijn toenmalige woonplaats was 2meter hoog, in theorie ging het, en als het regende was het gemakkelijk om droog in de supermarkt te komen, maar ik ging er liever niet in, omdat de dakantenne tegen het plafond een akelige herrie maakte