Vrouw verstopt zich in kast, maar Texaanse inbreker blijkt hert

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas belde doodsbang de alarmcentrale toen ze dacht dat een inbreker haar huis was binnengedrongen. De politie haastte zich zo snel mogelijk naar het huis, om de boef in de kraag te vatten. Eenmaal daar bleek de vork heel anders in de steel te zitten. De inbreker was een hert.