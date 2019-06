9 op 10 onderzochte sterrenrestaurants hebben bedreigde vis op menukaart

Nederland telt 110 sterrenrestaurants, en een groot aantal daarvan heeft een gerecht op het menu staan waarin een bedreigde vissoort verwerkt is.



Dat blijkt uit onderzoek van de Good Fish Foundation (GFF), de milieuorganisatie achter de Viswijzer. Die onderzocht 95 van de 110 sterrenrestaurants. Op 89 procent van de menukaarten stond ten minste één gerecht met een vissoort die 'rood' scoort op de Viswijzer.



De score rood betekent dat de duurzaamheid in het geding is, bijvoorbeeld omdat de vis bedreigd is of dat het vissen ernaar schade oplevert aan de zeebodem.

Ook voor paling geldt code rood van de Viswijzer.



Voorbeelden van bedreigde vissoorten die op de menukaarten staan zijn rog, paling en blauwvintonijn. Volgens de GFF gaat het hier om 'exclusieve' vissoorten, wat inhoudt dat ze weinig meer voorkomen door overbevissing.



'Groene' gerechten zijn bereid met bijvoorbeeld oesters, Noordzeemakreel, heek, schelvis of 'scheermesjes'.



Slechts 11 procent van de onderzochte restaurants serveert alleen maar vis die groen of oranje scoort. Oranje staat voor 'tweede keus of goed alternatief', terwijl groen 'een goede, duurzame keus' betekent.



De GFF maakt zich grote zorgen over de resultaten. Omdat chef-koks in de toprestaurants veel aandacht besteden aan de kwaliteit van hun producten zou je verwachten dat de vis op het menu duurzaam is, meldt de organisatie.



De GFF hoopt dat sterrenrestaurants 'een voorbeeldfunctie gaan vervullen en de bedreigde soorten van de kaart halen'.

