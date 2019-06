Russische dieven stelen stuk van een brug

In een verlaten deel van het oosten van Rusland is een brug op mysterieuze wijze verdwenen. Vermoedelijk zijn metaaldieven aan de haal gegaan met bijna 23 meter van de constructie. De politie is een onderzoek gestart naar de opmerkelijke diefstal.Begin mei begonnen de eerste beelden te circuleren van een merkwaardig voorval met een brug in de afgelegen nederzetting Oktyabrskaya, in het oosten van Rusland. Het midden van de constructie, die al een tijdje niet meer in gebruik was, lag opeens in de rivier Umba. Enkele dagen later waren alle sporen verdwenen, goed voor bijna 23 meter en 62 ton aan metaal en beton dat in rook is opgegaan. De politie dacht meteen aan metaaldieven, die wel vaker in de regio toeslaan, en startte met een onderzoek. "De brug kan niet ingestort zijn door een natuurverschijnsel", staat er te lezen bij de beelden die het Russische nieuwsagentschap VK maakte. "Zelfs als je met een ijsbreker passeert, is het vreemd dat de lagere brug die iets verderop staat, nog intact is." De overspanning deed vroeger dienst als spoorwegbrug voor een naburige raffinaderij van zeldzaam erts, maar werd buiten dienst gesteld toen het bedrijf failliet ging. Opvallend is dat de diefstal de eigenaar van de brug nog niet ontzettend veel financiële kopzorgen heeft bezorgd. Een eerste berekening van de schade komt uit op een bedrag van 600.000 roebel. Omgerekend is dat amper 8.184 euro.