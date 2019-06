MST brengt live muziek in de patiëntenkamer

Muzikanten die bij patiënten langskomen om aan hun bed te spelen. Vanaf volgende week worden maandelijks patiënten op de afdeling interne oncologie in Medisch Spectrum Twente, die daar behoefte aan hebben, verrast met een ziekenhuiskamerconcert van muzikanten van Bedside Buskers.

Patiënten die in het ziekenhuis liggen bevinden zich niet in hun eigen, vertrouwde omgeving en kunnen niet weg voor bijvoorbeeld een concert. Live muziek en het sociale contact met de muzikanten is dan een zeer aangename en welkome onderbreking en afleiding. De positieve sfeer die ontstaat heeft niet alleen effect op patiënten, maar ook op medewerkers, bezoekers en de muzikant zelf.



Op de afdeling E6, interne oncologie, hopen de verpleegkundigen en teamhoofden dat patiënten door de live muziek even vrolijk worden en dat de opname draaglijker wordt. Dit kan uiteindelijk het herstel bevorderen.



De muzikanten maken deel uit van Bedside Buskers. Dit is een vrijwilligersorganisatie met muzikanten die maandelijks in meerdere ziekenhuizen in Nederland ziekenhuiskamerconcerten geven.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: