Scheepvaart gewaarschuwd voor drijvende bomen in Van Starkenborghkanaal

Er drijven bomen in het Van Starkenborghkanaal tussen Gaarkeuken en de Oostersluis in Stad. De bomen zijn omgewaaid tijdens de storm van dinsdagavond en - nacht.Bij Rijkswaterstaat kwamen woensdagochtend de eerste meldingen binnen dat er bomen en een trampoline in het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn dreven.De trampoline kon direct uit het water gehaald worden, maar de bomen waren te groot. Een aannemer haalt de bomen uit het kanaal.Volgens Rijkswaterstaat hadden de bomen vooraf niet gecontroleerd hoeven worden, en kan zo'n incident altijd voorkomen bij een zware storm.