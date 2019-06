Kinderen willen plek innemen van haan in mand Schier

Een groep kinderen zegt de plaats van de Kallemooihaan in te willen nemen op Schiermonnikoog. Op het eiland is het traditie om met Pinksteren een haan drie dagen op te sluiten in een mand die bovenop een mast staat in het dorp.

'Wij vinden het zielig voor de haan, want hij heeft angst en weet niet wat hem overkomt', vertelt de elfjarige Binck in een video op YouTube. Hij en een aantal andere kinderen zijn verenigd in de 'VeggieSquad'. Geen van hen komt van Schiermonnikoog.



'Wij bieden onszelf aan de plaats van de haan in te nemen', zegt Binck in de video die aan burgemeester Ineke van Gent gericht is. De drie kinderen willen dan wel water, eten en een mobiele telefoon in de mand.



VeggieSquad bestaat uit zo'n twintig kinderen 'die zich inzetten voor een betere wereld voor dier, mens en milieu'. Eerder maakten ze filmpjes tegen broedmachines in dierenpark Artis en het houden van kuikentjes in klaslokalen.



Volgens het ANP willen de kinderen het liefst dat er een nephaan in de mand komt. 'Die hebben we echter eerder vergeefs aangeboden, nu bieden we onszelf maar aan.' Volgens het persbureau wil de gemeente niet reageren.



Er is al langer gedoe om de haan tijdens het Pinksterfeest. Dierenrechtenorganisaties zijn tegen de traditie. Comité Dierennoodhulp stapte onlangs naar de Raad van State. In 2016 en 2017 bonden dierenactivisten zich vast aan de paal waarop de haan zit.



De haan van Kallemooi is het vruchtbaarheidssymbool van het eeuwenoude feest. De haan krijgt eten en drinken terwijl hij in de mand zit. Daarna gaat hij weer terug naar de boer van wie hij is. Achteraf wordt hij gecontroleerd door een dierenarts.

Reacties

10-06-2019 09:21:35 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.912

OTindex: 31.329

dat mag vast niet van ouders en kinderbestrijding

10-06-2019 09:33:38 stora

Stamgast



WMRindex: 15.411

OTindex: 1.827

Ik vind het stoer van die kinderen dat ze zichzelf aanbieden om in die mand te gaan zitten.

Veel actievoerders schreeuwen wel, maar om de plaats in te nemen van de haan, dat doen ze niet.

Raar trouwens dat de burgemeester niet reageert.

10-06-2019 10:17:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.188

OTindex: 70.177



Waarom maakt men dan druk om deze ene haan, die maar drie daagjes 'opgesloten' zit?

Arme mensen op Schiermonnikoog - men maakt zich tegenwoordig toch echt druk om niks



Laatste edit 10-06-2019 10:18 Ik heb konijnen gezien die hun hele leven lang in een kleiner hokje zitten, en er zijn vast nog een heleboel kippen die gered kunnen worden uit een legbatterij.Waarom maakt men dan druk om deze ene haan, die maar drie daagjes 'opgesloten' zit?Arme mensen op Schiermonnikoog - men maakt zich tegenwoordig toch echt druk om niks

10-06-2019 10:25:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.912

OTindex: 31.329

@allone :

die kippen en konijnen worden niet in een mast gehesen waar iedereen ze ziet die kippen en konijnen worden niet in een mast gehesen waar iedereen ze ziet

10-06-2019 10:59:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.188

OTindex: 70.177





Laatste edit 10-06-2019 11:01 @botte bijl : daar heeft die haan toch geen last van? Die ziet die mensen niet. En iemand die op 3 hoog woont zit hoger dan die haan

10-06-2019 11:02:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.912

OTindex: 31.329

@allone :

de meeste mensen die op 3 hoog wonen, die kunnen met de trap of de lift naar beneden als ze dat willen de meeste mensen die op 3 hoog wonen, die kunnen met de trap of de lift naar beneden als ze dat willen

10-06-2019 11:15:55 Yanuqa

Lid

WMRindex: 30

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Dieren opsluiten, in wat voor vorm dan ook, is nooit goed. En "tradities" waarin dieren worden misbruikt, slaan als een tang op een varken (sorry, varken)

10-06-2019 11:49:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.855

OTindex: 70.720

De traditie kan nog veel mooier gemaakt worden.

Laat de mensen een wedstrijd houden wie de mooiste en leukste haan maakt, lekker creatief, en zet de winnende inzending te kijk. Iedereen blij.

10-06-2019 12:04:41 Yanuqa

Lid

WMRindex: 30

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

Topidee!



10-06-2019 12:31:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.188

OTindex: 70.177

@Mamsie :

De traditie kan nog veel mooier gemaakt worden.

Laat de mensen een wedstrijd houden wie de mooiste en leukste haan maakt, lekker creatief, en zet de winnende inzending te kijk. Iedereen blij. QuoteDe traditie kan nog veel mooier gemaakt worden.Laat de mensen een wedstrijd houden wie de mooiste en leukste haan maakt, lekker creatief, en zet de winnende inzending te kijk. Iedereen blij.



: en konijnen in een te klein hok, en kippen in een legbatterij, en varkens op 1 m²? hebben die keus? Ik zeg niet dat het idee met deze haan geweldig is, maar in vergelijking met een heleboel andere dieren is hij er niet zo slecht aan toe. gebakken haan? of die haan daar nou blij van wordt? @botte bijl : en konijnen in een te klein hok, en kippen in een legbatterij, en varkens op 1 m²? hebben die keus? Ik zeg niet dat het idee met deze haan geweldig is, maar in vergelijking met een heleboel andere dieren is hij er niet zo slecht aan toe.

10-06-2019 13:02:03 stora

Stamgast



WMRindex: 15.411

OTindex: 1.827



Dus de hanengevechten kunnen terug.

De dieren kunnen weer allemaal terug naar het circus.

Kippen in legbatterijen?

Dat komt omdat wij met zijn allen de goedkope kip willen, dus kopen we in de supermarkt de kip uit de legbatterij.

Als we met zijn allen dat niet doen dan zijn de legbatterijen echt snel weg, want dan is er geen droog brood meer te verdienen.

Juist goed dat die kinderen daar aandacht aan besteden want dan gaat er uiteindelijk iets veranderen.

@allone , dus we moeten maar niets doen?Dus de hanengevechten kunnen terug.De dieren kunnen weer allemaal terug naar het circus.Kippen in legbatterijen?Dat komt omdat wij met zijn allen de goedkope kip willen, dus kopen we in de supermarkt de kip uit de legbatterij.Als we met zijn allen dat niet doen dan zijn de legbatterijen echt snel weg, want dan is er geen droog brood meer te verdienen.Juist goed dat die kinderen daar aandacht aan besteden want dan gaat er uiteindelijk iets veranderen.

10-06-2019 14:33:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.188

OTindex: 70.177

@stora :

, dus we moeten maar niets doen? Quote @allone , dus we moeten maar niets doen?



Laatste edit 10-06-2019 14:34 zoals ik al eerder schreef - maar blijkbaar lees je mijn reacties niet, want dit had ik al eerder gezegd en de legbatterijen had ik ook al genoemd - er zijn een heleboel dieren die er veel erger aan toe zijn dan deze haan voor 3 daagjes, het lijkt me zinvoller daar op te focussen

10-06-2019 15:25:06 stora

Stamgast



WMRindex: 15.411

OTindex: 1.827



Maar je ziet, het gaat nu over 1 haan en zelfs wij hebben het ook over andere dieren die aandacht behoeven. @allone , had ik wel gelezenMaar je ziet, het gaat nu over 1 haan en zelfs wij hebben het ook over andere dieren die aandacht behoeven.

10-06-2019 15:30:03 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.912

OTindex: 31.329

@Mamsie :

jouw idee is beter dan alles wat hier verder is gezegd. als jij het voorstelt daar, dan ga ik vast boetseren, of bedoelde je zoiets niet jouw idee is beter dan alles wat hier verder is gezegd. als jij het voorstelt daar, dan ga ik vast boetseren, of bedoelde je zoiets niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: