@Mamsie

je spreekt naar mijn hartik ben niet zo klein dat ik groter/langer moet lijken, maar toen ik een jonge meid was (begin 20 dus) vonden veel mensen dat ik hakken moest dragen....in die tijd (begin jaren '80) ergens in Amstelveen in een bijna chique winkel moest ik van een verkoper (man van rond de 60 die zeer bekakt praatte) een bepaald paar schoenen passen (knelden van voor tot achter, de hak was niet al te hoog maar helemaal aan de achterkant, ik had kiepneigingen, en dan vroeg ik mij ook nog af hoe ik schoenen die gedeeltelijk suede en verder lakleer waren moest onderhouden)omdat ik die schoenen niet wilde, en al helemaal niet samen met een paar spuitbussen met vage middelen, zei ik eerlijk dat ik er niet goed op kon staan (knellen en wielelen vond -en vind ik 35 jaar later nog steeds- argument genoeg)....als tegenargument had die man 'dat het anders een heel gemakkelijke hak was', alsof ik mij aan die schoen moest aanpassen i.p.v andersomik vroeg hem of hij ze zelf ook droeg, en in het weglopen keek ik even achterom om zijn verbijsterende blik te zien,