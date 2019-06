Meer ongelukken tussen de lakens: Je weet nooit of speeltjes veilig zijn

Elke paar maanden krijgt spoedeisendehulparts Annemarie van der Velden wel iemand op de afdeling met een vibrator, dildo of een ander voorwerp dat vastzit in de anus. De gevolgen kunnen behoorlijk heftig zijn, tot aan een stoma aan toe.Zulke 'ongelukjes' gebeuren wereldwijd steeds vaker en om dat te voorkomen, willen internationale organisaties normen opstellen voor producenten van seksspeeltjes."Er is op dit moment helemaal niets vastgelegd over het design van de speeltjes, welk materiaal wel en niet gebruikt mag worden en of ze wel veilig zijn", zegt Charlotte Moises, van kwaliteitsorganisatie NEN. De organisatie denkt namens Nederland mee over welke normen er zouden moeten komen voor de speeltjes.Bij het opstellen van de normen wordt onder andere nagedacht over de vorm. "Blijkbaar zijn de speeltjes nu zo gemaakt, dat het lastig is om ze eruit te halen als ze te diep zijn ingebracht", zegt Moises. "Artsen op de spoedeisende hulp kunnen de speeltjes amper vastpakken met een tang." Soms moeten ze operatief worden verwijderd.Wat ook meespeelt, is dat sommige speeltjes niet bedoeld zijn voor anaal gebruik, maar wel op die manier worden ingebracht. "Als je van te voren al weet dat een speeltje op een andere manier wordt gebruikt dan de bedoeling is, moet je daar rekening mee houden in je design en in de veiligheid van je product. Op diezelfde manier houd je er bij kinderspeelgoed rekening mee dat kinderen het in hun mond stoppen en het materiaal dus niet giftig mag zijn", zegt Moises.Bij seksshop Mail en Female in Amsterdam willen ze al langer regulatie op seksspeeltjes. Tien jaar geleden deden ze al een actie waarbij klanten hun oude vibrator mochten omruilen. "We wilden aandacht voor de weekmakers die worden gebruikt", zegt Madeleine Vreekamp. "Sommige weekmakers zijn slecht voor je gezondheid."Volgens haar zijn er veel seksspeeltjes op de markt die niet veilig zijn. "We zien dat sommige speeltjes scherpe lasnaden hebben, waar je kleine verwondingen van kunt krijgen. Ook weet je nooit echt van welk materiaal iets is gemaakt, dus je kunt iets kopen van giftig materiaal. Voor kinderspeelgoed zijn regels, dus waarom niet voor volwassen speelgoed?"Spoedeisendehulparts Van der Velden ziet bij haar op de afdeling regelmatig mensen met vastzittende dildo's of penisringen, 'maar de helft van de tijd gaat het over voorwerpen die geen seksspeeltjes zijn' en die geven volgens haar de meeste narigheid."Bierflesjes, wortels, tandenborstels, vazen en stenen, als het past, gaat het erin", zegt ze. Daar kunnen normen of richtlijnen weinig aan voorkomen. Wat wel zou helpen, is minder schaamte. De röntgenfoto's zijn afkomstig van een website voor en door artsen, waar zij foto's delen als naslagwerk."Er zijn mensen die denken dat wij het geloven als ze zeggen dat ze in de douche zijn uitgegleden en dat er vervolgens iets in hun anus is geschoten", zegt ze. "Nergens voor nodig. Niemand hoeft zich te schamen. Artsen hebben geen waardeoordeel en doen gewoon ons werk."Toch wachten mensen vaak lang voor ze naar het ziekenhuis gaan en dat kan gevaarlijk zijn. "Als dingen te lang op een plek zitten waar ze niet horen, kan dat beschadigingen geven." Als het anaal is kun je je dikke darm beschadigen. Als het dan ook nog een scherp voorwerp is, kan je de dikke darm zelfs perforeren, met mogelijk een stoma tot gevolg. "Als mensen op tijd komen, kunnen we het voorwerp er makkelijker uithalen, desnoods met een klein roesje zodat het minder pijnlijk is. Wacht je langer, dan moet het vaak op de operatietafel."De komende maanden denkt het NEN samen met andere internationale organisaties na over de normen die moeten gaan gelden voor seksspeeltjes.