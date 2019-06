Kater Ray te koop aangeboden: Hij lijkt leuk, maar schijt je hele huis onder!

ZAANDAM - Dierenlovers en kattenvrouwtjes: lees maar even niet mee. Op Marktplaats staat namelijk een bijzondere advertentie. De gefrustreerde Casper uit Zaandam biedt daar zijn kater Ray aan met de volgende waarschuwing: 'Hij schijt je hele huis onder en drinkt alleen uit het glas dat je net voor jezelf hebt neergezet'.De 'conditie van de kater is zo goed als nieuw' volgens de advertentie die vandaag is geplaatst. Maar er kleven behoorlijk wat nadelen aan het wit-grijze dier. "Ray lijkt een leuke kat. Maar ondanks dat hij het dak op kan en twee kattenbakken voor zichzelf heeft, komt hij nog snel even binnen om op de grond te schijten voordat hij weer het dak op gaat."Daar houdt het niet mee op, want blijkbaar is de kater ook nog zo verwend dat hij zijn waterbakje niet goed genoeg vindt. "Hij drinkt alleen uit het glas dat je net voor jezelf hebt neergezet. De kat heeft complete schijt aan zijn eigenaar. Ik heb hem deze advertentie laten zien en hem een laatste waarschuwing gegeven."Gelukkig blijkt de Zaanse eigenaar Casper van Zeelt een grapje te maken. Het baasje van kater Ray (3 jaar oud) reageert tegen NH Nieuws: "Hij gaat niet echt weg hoor. Ik heb deze advertentie als grapje gemaakt, omdat ik vandaag wéér opstond met een hoopje poep voor de deur. Hij poept al heel lang in huis en zelfs meerdere keren op bed. Ik hoopte dat mensen misschien wat tips hadden!"En jawel: de Zaandammer krijgt al de hele dag reacties op zijn advertentie. "De één vond het hilarisch, de ander wilde de kat echt heel graag komen ophalen. Sommige gaven me echt handige adviezen!"Zo zou gerookte kip weleens helpen tegen dunne ontlasting en op aanraden van de dierenarts verplaatst Casper de kattenbakken. Maar: "Ondanks dat ik heel erg moe word van dat poepen van Ray, hou ik wel heel veel van hem!"