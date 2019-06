Auto slaat vier keer over de kop in Breezand en eindigt in een voortuin





Het gebeurde rond 21:00 uur.



De brandweer heeft geholpen bij de bevrijding van het slachtoffer uit de auto, waarna hulpdiensten de bestuurder heeft gestabiliseerd en overgebracht naar een ziekenhuis.



De andere bestuurder is er met de schrik van afgekomen. Beide auto's zijn behoorlijk beschadigd zijn afgevoerd.

Reacties

09-06-2019 11:09:53 HoLaHu

Senior lid

Om 4 keer over de kop te gaan moet een auto toch een behoorlijke snelheid hebben gehad?

09-06-2019 11:39:24 botte bijl

Stamgast



@HoLaHu :

een flinke snelheid alleen doet dat niet, hij moet ergens overheen zijn gegaan dat als springplank werkte of een heel rare ruk aan het stuur hebben gekregen.... een flinke snelheid alleen doet dat niet, hij moet ergens overheen zijn gegaan dat als springplank werkte of een heel rare ruk aan het stuur hebben gekregen....

09-06-2019 11:42:02 BatFish

Oudgediende



@botte bijl : Maar toch ook iets sneller gegaan zijn dan de voorgeschreven 50 km/uur binnen de bebouwde kom.

09-06-2019 11:47:09 Sjaak

Moderator



@HoLaHu : Als een auto een bocht maakt en dan een tik mee krijgt heb je het zo voor elkaar, ook bij een lage snelheid.

09-06-2019 11:58:08 botte bijl

Stamgast



@Sjaak :

voor vier keer over de kop moet het toch echt iets harder gaan voor vier keer over de kop moet het toch echt iets harder gaan

09-06-2019 12:28:26 BatFish

Oudgediende



. @Sjaak : ik denk dat je niet 4 x over de kop gaat met 50 km/u. Maar de malloten van Top Gear mogen uitproberen of je dat ook met lagere snelheid voor elkaar krijgt; ga ik niet doen

