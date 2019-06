Vrouw in brancard draait duizend rondjes

Een redding van een Amerikaanse vrouw verliep niet helemaal zoals gepland. Ze werd op een brancard een helikopter in gehesen, toen de brancard opeens begon te draaien.De vrouw was 's ochtends gaan wandelen en is toen op haar gezicht gevallen. Ze was bewusteloos en moest snel geholpen worden, maar dat ging dus erg lastig.Na veel gedraai bereikte ze uiteindelijk de ambulance. Daar is de vrouw niet alleen behandeld voor de valpartij, maar ook voor misselijkheid.