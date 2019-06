Zwemverbod in water Naarden-Vesting vanwege explosieven

NAARDEN - In de vestinggrachten van Naarden mag per direct en tot nader order niet worden gezwommen. Dat heeft burgemeester Han ter Heegde bepaald. Er zouden mogelijk explosieven in het water liggen. Ook magneetvissen is verboden. Mensen die het verbod negeren, riskeren volgens de gemeente een boete.Het vermoeden dat er mogelijk explosieven in de vestinggrachten van Naarden liggen, ontstond toen er vorig jaar bij baggerwerkzaamheden een brisantgranaat uit het water werd gevist. De 13-jarige Justin vond de granaat. Daarop startte de gealarmeerde Stichting Monumenten Bezit, eigenaar van de vestingwallen en het water, een onderzoek.Kennelijk bleek uit het eerste onderzoek dat die ene granaat geen incident was, waarna de burgemeester besloot een zwemverbod in te stellen. Er moet nog worden bepaald hoe en wanneer de bommen worden weggehaald.Hoewel toch al werd afgeraden om van vestingwallen het water van Naarden-Vesting in te springen, geldt er nu dus echt een verbod. "Het water rond de vesting is een populaire zwemplek onder jongeren, vooral doordat er van de wallen af in het water gesprongen kan worden", beseft de gemeente. "Maar zwemmen in de grachten is niet zonder risico, doordat er van alles op de bodem van de grachten kan liggen en het water niet overal even diep is."De gemeente vervolgt: "Om die reden werd zwemmen al afgeraden en waarschuwde de gemeente voor de risico's van het springen vanaf bruggen en wallen. Nu er mogelijk munitie ligt en de grachten door het mooie weer onweerstaanbaar zijn voor jonge zwemmers, vindt de burgemeester waarschuwen niet meer voldoende."