Bonus voor werken in korte rok

Het Russische aluminiumbedrijf Tatprof lanceerde onlangs een 'vrouwelijkheisdmarathon', waarin het vrouwen onder meer bonussen belooft als ze met een rok of jurk op het werk opdagen. Volgens het bedrijf zorgt dat ervoor dat "vrouwen hun vrouwelijkheid kunnen beleven". Het bedrijf kreeg meteen de wind van voren op sociale media en werd bekritiseerd omwille van haar "vrouwonvriendelijke" campagne.Tijdens de 'vrouwelijkheidsmarathon' van het Russische aluminiumbedrijf Tatprof kunnen vrouwelijke werknemers 100 roebel (zo'n €1,3bonus krijgen, als ze met een rok of een jurk op het werk verschijnen. De enige voorwaarden zijn dat de rok of jurk "niet korter dan vijf centimeter boven de knie" mag zijn en dat de vrouwen fotografisch bewijs dienen in te sturen. Toen het nieuws bekend raakte, stond de sociale media al gauw in lichterlaaie. Het bedrijf werd verweten "seksistisch" en "vrouwonvriendelijk" te zijn. Toch wil het bedrijf van geen wijken weten. In een interview met het radiostation Govorit Moskva ontkende een woordvoerder van het bedrijf dat de campagne seksistisch zou zijn. Volgens hem zouden reeds 60 vrouwen hebben deelgenomen. "We willen onze werkdagen aangenamer maken. Ons team bestaat voor 70% uit vrouwen en dit soort campagnes zorgt ervoor dat we kunnen ontspannen. Het is een ideale manier om een betere teamspirit te smeden", aldus de woordvoerder. "Veel vrouwen dragen haast automatisch een broek naar het werk en daarom hopen we dat we met deze campagne onze vrouwelijke werknemers hun vrouwelijkheid ten volle kunnen laten beleven."