Walgelijke grap afgestraft: Bekende Youtuber gaf dakloze Oreo-koekjes met tandpasta ertussen

Een Spaanse Youtuber is hard gestraft voor een misselijkmakende grap met een dakloze. Hij gaf hem Oreo-koekjes met tandpasta ertussen. De vlogger mag vijf jaar lang niets doen op het videoplatform en moet 20.000 euro schadevergoeding betalen.



Onder de naam ‘ReSet’ heeft de 21-jarige Kanghua Ren ruim een miljoen abonnees verzameld op Youtube. Het filmpje met de dakloze leverde hem dan ook duizenden euro’s aan advertentiegeld op. In de video zegt de vlogger uit Barcelona dat de tandpasta-Oreo’s goed zouden zijn voor de tanden van de dakloze omdat hij ze al jaren niet meer gepoetst zou hebben. Behalve de koekjes kreeg de Roemeen ook nog 20 euro. Hij nam het allemaal dankbaar aan en at direct een paar koekjes op. De man werd er ziek van en moest overgeven.



De Youtuber kreeg niet de reacties die hij had verwacht. Zijn kijkers vonden het walgelijk en dreigden naar de politie te gaan. Hij haalde de beelden snel offline en gaf de dakloze 300 euro zwijggeld. Maar daar kwam hij niet mee weg. Justitie besloot de jonge filmpjesmaker te vervolgen. De dakloze zei dat hij zich nog nooit zo vernederd had gevoeld. Kanghua Ren mag nu 5 jaar niets plaatsen op Youtube en moet de dakloze 20.000 euro schadevergoeding betalen. Bovendien kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden.



Het is niet de eerste keer dat de man een walgelijke grap uithaalt. Eerder al liet hij kinderen en ouderen broodjes kattenpoep eten. Berouw heeft hij nauwelijks. “Ik doe dit omdat mensen het willen zien. Mensen houden van morbide filmpjes,” laat hij weten.

Reacties

07-06-2019 08:27:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 71.849

OTindex: 31.270

zuks most niet magge, en het mag dus ook niet

07-06-2019 08:49:59 stora

Stamgast



WMRindex: 15.375

OTindex: 1.823

Goed dat die vervolgd is.

Er was er ook 1 in IJsland en die kwam op een plek waar die helemaal niet mocht komen. Die mogen ze ook wel zo straffen , dat hij 5 jaar lang niets meer mag posten.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: