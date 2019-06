Man valt met bromfiets… en krijgt erectie die negen dagen duurt

In Groot-Brittannië is een man gewond geraakt aan zijn genitaliën toen hij van zijn bromfiets viel. Het gevolg? De man had een erectie die maar liefst negen dagen aanhield.



Het duurde niet minder dan 12 maanden vooraleer de penis van een 35-jarige man opnieuw normaal functioneerde. De Brit was ten val gekomen met zijn bromfiets waardoor hij met een negen dagen durende erectie opgescheept zat. De man liep een week lang met zijn opgericht lid rond vooraleer hij besloot om toch maar eens langs te gaan bij de dokter. Naar eigen zeggen ervaarde de man geen pijn, maar voelde het enkel “ietwat ongemakkelijk” aan.



Erectie van de vierde graad

Na het onderzoek van de artsen bleek dat de man rondliep met een erectie van de vierde graad, wat volgens medische termen het hoogste niveau is. Het ziekenhuis publiceerde het onderzoek van de man in het medische tijdschrift Case Reports in Urology. Daarin staat te lezen dat de Brit leed aan een gekneusd perineum, dat is het gebied tussen het staartbeen, de twee zitbeenderen en de schaambeenvoeg. De kneuzing zorgde ervoor dat het bloed ononderbroken naar de penis stroomde. Het bloed zat vervolgens gevangen, wat kan leiden tot erectiestoornissen als de vloeistof niet tijdig wordt gedraineerd. Gelukkig was dat bij de man in kwestie niet het geval.

Reacties

06-06-2019 12:31:19 HoLaHu

Nou maar hopen dat hij ervan geprofiteerd heeft!

06-06-2019 12:52:06 stora

En dan zeggen ze dat je een helm op moet, als je met de brommer gaat. Ze zeggen niets over een stijve nek en een rooie kop.



06-06-2019 13:09:27 Emmo

Volgens mij moet @Mamsie oppassen dat ze niet onderuit gaat.

06-06-2019 13:20:22 allone

@Emmo : ben je bang dat ze ook een erectie krijgt?

06-06-2019 13:22:48 Mamsie

@Emmo :

Volgens mij moet QuoteVolgens mij moet @Mamsie oppassen dat ze niet onderuit gaat.



Mamsie rijdt altijd héél voorzichtig hoor! Mamsie rijdt altijd héél voorzichtig hoor!

06-06-2019 13:31:44 botte bijl

@stora :

misschien is alleen een helm niet genoeg misschien is alleen een helm niet genoeg

06-06-2019 13:45:23 venzje

Reed hij misschien op een Mobylette Kaptein ? Dat is de enige mij bekende bromfiets met een pienter pookje.

06-06-2019 13:51:46 Mamsie

Die een lager zwaartepunt had en in mijn ogen daarom stabieler en veiliger was.

Evengoed lag ik met dit ding ook wel geregeld over de straat te dweilen maar dat heb ik allemaal overleefd.



Overigens is het plaatje nét nog anders dan de meest populaire uitvoering van toen.



Laatste edit 06-06-2019 13:56 @venzje : Haha, ja dat was indertijd dé meidenbrommer die je moest hebben. Ik viel daarbij uit de toon met mijn véél stoerdere Union.Die een lager zwaartepunt had en in mijn ogen daarom stabieler en veiliger was.Evengoed lag ik met dit ding ook wel geregeld over de straat te dweilen maar dat heb ik allemaal overleefd.Overigens is het plaatje nét nog anders dan de meest populaire uitvoering van toen.

06-06-2019 14:03:24 botte bijl

@Mamsie :

mogelijk was die jij bedoelt wat nieuwer, net als de brommer van mijn moeder vroeger....

mijn moeder had ongeveer zo één, maar dan ook nog met een soort windschermen voor haar benen

een pookje had dat ding bij mijn weten niet, wel een hendeltje ergens bij de ketting voor als je wilde fietsen zonder de motor



Laatste edit 06-06-2019 14:06 mogelijk was die jij bedoelt wat nieuwer, net als de brommer van mijn moeder vroeger....een pookje had dat ding bij mijn weten niet, wel een hendeltje ergens bij de ketting voor als je wilde fietsen zonder de motor

06-06-2019 14:20:27 venzje

@botte bijl : Dat pookje was om de aandrijfrol mee tegen de band te drukken. Die van mijn moeder had ook van die beenschermen, net als de Berini van mijn vader. Die kon je toen los kopen, meen ik.

06-06-2019 14:28:08 botte bijl

@venzje :

inderdaad had mijn moeder die schermen er later op gekocht. ook vering voor en achter was niet standaard inderdaad had mijn moeder die schermen er later op gekocht. ook vering voor en achter was niet standaard

06-06-2019 14:29:44 Mamsie

Ach wat hebben van dat ding een plezier gehad. Helemaal tot in Finland......

Ik word er helemaal nostalgisties van! De Kreidler Floret van Papsie toen die nog een jonkie was, was ook uitgerust met beenplaten. Helemaal zo gek nog niet.Ach wat hebben van dat ding een plezier gehad. Helemaal tot in Finland......Ik word er helemaal nostalgisties van!

