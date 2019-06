Koeien zwerven rond bij Emmen

Een kudde loslopende koeien bij de wijk Parc Sandur in Emmen heeft de afgelopen dagen voor vraagtekens gezorgd bij de politie.De dieren liepen al twee dagen vrij rond in de natuur. Mogelijk liepen de koeien afgelopen vrijdag ook op de A37 bij Nieuw-Amsterdam.Inmiddels is de eigenaar van de koeien gevonden.