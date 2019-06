Ree te water tijdens merkwaardige zondagochtendwandeling in Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Een niet alledaags tafereel zondagmorgen in Bunschoten-Spakenburg: een verdwaalde ree kwam daar in een vijver terecht en raakte in conflict met de eenden die daar bivakkeren.Het dier raakte te water op de Bikkersweg/Oostelijke Randweg. De eenden protesteerden met hevig gekwaak tegen de indringer en de ree schrok daar zo van dat hij langs de rand van de vijver een uitweg begon te zoeken.Toen de brandweer bij het water aankwam, was de ree er net in geslaagd de wal te bereiken. Het dier vluchtte een woonwijk in, waar brandweer en politie hem gingen zoeken. Of de ree op dit moment nog losloopt, is onduidelijk. Ook is niet duidelijk waar het dier vandaan kwam, al is er in de buurt een gebied waar reeën in de vrije natuur leven.