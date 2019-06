Zakkenroller steelt per ongeluk handboeien

Twee zakkenrollers hebben afgelopen week per ongeluk een agent in burger geprobeerd te beroven in het centrum van Amsterdam.



De agent droeg volgens de politie een mooi pak en een duur horloge. Een van de zakkenrollers greep naar zijn pols, de ander greep 'wat zwaars' in de zak van de jas vast.



Het bleek om een set handboeien te gaan. Hij werd, net als zijn handlanger, snel daarna opgepakt.



De politie zet vaker agenten in burger met 'lokhorloges' in. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor toestemming gegeven nadat er in de stad veel eigenaren van Rolex-horloges waren beroofd.

Reacties

05-06-2019 10:13:41 allone

Het waren dus lokvogels.

