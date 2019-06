Nederland breekt record voor langste mensen

Nog nooit waren er zoveel lange mensen bij elkaar. In Utrecht braken 850 mannen en vrouwen het wereldrecord. Het vorige record stond op 136 lange mensen.Het is niet gek dat het record nu voor Nederland is. Nederlanders horen bij de langste mensen in de wereld. Aan de recordpoging mochten vrouwen langer dan 1,80 meter en mannen boven de 1,90 meter meedoen.

04-06-2019 20:11:39

Mr Trump’s height is 6ft 2in or 1.88m as stated on his driving license issued in May 2012.



Toch is hij de langste president van de Verenigde Staten. Nou ja, na Abraham Lincoln (1.93 m), Lyndon B. Johnson (1.92 m) en Thomas Jefferson (1.89 m).

En Franklin D. Roosevelt, Bill Clinton en oude George H.W. Bush waren even lang.