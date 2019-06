Man weigert tot twee keer toe politiebureau te verlaten in Zaandam

De politie in Zaandam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag flink wat te stellen gehad met een 25-jarige man uit Krommenie. Na zijn aanhouding weigerde de man tot twee keer toe het politiebureau te verlaten.



De man, onder invloed van alcohol, werd niet toegelaten tot een horecagelegenheid. Hierover deed hij zijn beklag bij politieagenten, die toezicht hielden in de buurt. Agenten probeerden de man duidelijk te maken dat zij daar geen rol in hadden, maar de man bleef zich opdringen.



Drie kwartier en veel waarschuwingen later vonden agenten het genoeg. De man werd aangehouden voor openbare dronkenschap. Op het politiebureau bleek de man meerdere soorten drugs op zak te hebben.



De politie maakte proces-verbaal op tegen de man, waarna hij een paar uur later werd vrijgelaten. Echter was de verdachte het daar niet mee eens. Hij gaf aan dat hij belasting betaalde en daarom in de hal van het politiebureau wilde slapen.

Agenten hebben de man het bureau uitgezet. Toch bleef bleef de man terugkomen en zich hinderlijk opdringen. Hij werd opnieuw aangehouden, en kreeg opnieuw een proces-verbaal.



Nadat de man was verhoord, deed de politie een nieuwe poging. Wederom weigerde de man het politiebureau te verlaten en joeg angst aan bij bezoekers van het bureau. De man werd drie maal gevorderd om het politiebureau te verlaten. Hij weigerde. Opnieuw mocht hij terug naar een cel. Een derde proces-verbaal volgde.

recidivist in spe, een toekomsige overlastgevende lastpak die je beter preventief en langdurig op kan sluiten

