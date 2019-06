Kauwgomschoen van Castricummer gaat de wereld over

CASTRICUM - CASTRICUM Sneakers met zolen van gerecycled kauwgom. Het idee van Castricummer Mischa Schreuder bleek een schot in de roos. De schoenen gaan de wereld over.



Schreuder bedacht de schoen samen met zijn team bij communicatiebureau Publicis One, waar hij creative director is. "Wij doen veel campagnes voor de overheid om maatschappelijke problemen op te lossen. We hadden opgepikt dat straatvuil een groot probleem is in Amsterdam, en dat dat vooral door sigaretten en kauwgom komt."



Het team kreeg de opdracht van de Amsterdam Metropolitan Area om mensen aan het denken te zetten over dat straatvuil. Zo ontstond het idee van de 'gumshoe'. De schoen wordt gemaakt van kauwgom dat letterlijk van de straat komt. "Als je het kauwgomproces omdraait, heb je weer rubber. En sneakers zijn letterlijk dichtbij de straat."



Meer dan 1000 bestellingen

Samen met een Amsterdams modemerk en een Londens bedrijf dat kauwgom recyclet werd de 'gumshoe' ontworpen. Sindsdien loopt het als een trein. "Het doel was dat mensen erover praten, maar in het eerste weekend werden al meer dan 1000 paar schoenen besteld", vertelt Schreuder.



Ook internationaal is het een succes. De schoen wordt door veel buitenlandse media opgepikt. "Van China tot Rusland tot Amerika, het is een droomscenario."



De schoen is nu al te bestellen en komt over een week of vier uit.

